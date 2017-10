Drie professoren doen onderzoek naar Beatrix Ruf

Drie hoogleraren gaan onderzoek doen naar de wijze waarop voormalig artistiek directeur Beatrix Ruf en de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Amsterdam de afgelopen jaren hebben gefunctioneerd. Dat heeft Ferdinand Grapperhaus, sinds begin oktober voorzitter van de Raad van Toezicht, vrijdagmiddag bekendgemaakt. De onderzoeken zijn ingesteld naar aanleiding van het opstappen van Ruf. Afgelopen dinsdag vertrok zij met onmiddellijke ingang na berichten in NRC over haar verborgen kunstadviesbedrijf en de wijze waarop de belangen van het museum mogelijk verstrengeld waren met die van haar zakelijke relaties.

Sjoerd Eisma, bijzonder hoogleraar Effecten, Markten en Regulering aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam en voormalig topadvocaat van De Brauw, gaat evalueren of de afspraken die de Raad van Toezicht met Ruf in 2014 maakte over haar nevenactiviteiten beantwoorden aan de regels en principes van de Governance Code Cultuur en de Ethische Code voor Musea.

Een tweede onderzoek wordt gedaan door Jaap van Slooten, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, en Tom Barkhuysen, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden. Beiden zijn advocaat bij Stibbe. Samen zullen zij onderzoeken of de afspraken met Ruf in overeenstemming waren met de Wet Normering Topinkomens (maximaal 181.000 euro). In haar eerste jaar als directeur van het Stedelijk boekte Ruf met haar kunstadviesbedrijf Currentmatters BV een resultaat van ruim 4 ton.

Grapperhaus belooft dat de resultaten van beide onderzoeken voor het einde van het jaar openbaar worden gemaakt.