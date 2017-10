Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

De moord op de ‘one-woman WikiLeaks

Ze werd de ‘one-woman WikiLeaks’ genoemd: Daphne Caruana Galizia, de journalist die het Panama Papers-onderzoek naar corruptie op Malta leidde en maandag werd vermoord met een explosief in haar auto. Haar zoon in The Guardian: “‘Who is in the car?’, they asked me. ‘My mother is in the car. She is dead. She is dead because of your incompetence.’”