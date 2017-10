Vijf redenen om juist nu naar Zwitserland te gaan

1. Een brug voor waaghalzen

Voor mensen die van eng houden: ’s werelds langste hangbrug is onlangs geopend. De Charles Kuonen-brug hangt in het Mattertal, in de buurt van het autoloze bergdorpje Zermatt. Hij is 500 meter lang en slechts 65 centimeter breed (verkeer kruist elkaar op die luttele centimeters) en hangt 85 meter boven een gapend ravijn. Vroeger moesten wandelaars tussen Zermatt en Grächen door dat ravijn lopen om de andere kant te bereiken. In 2010 werd een eerste, kortere brug opgehangen, die kort daarna werd verwoest. Deze hangt een stuk steviger, mogen we hopen. Toegang is gratis.

2. Het meest legendarische hotel van Zwitserland

Het kostte zo’n 450 miljoen euro, maar dan heb je ook wat: de reïncarnatie van Bürgenstock, misschien wel het meest legendarische hotel van Zwitserland. Audrey Hepburn trouwde er, Sophia Loren en Charlie Chaplin sliepen er en politici als Adenauer, Gandhi en Nehru vergaderden er. Het complex (nu 4 hypermoderne hotels met alles d’r op en d’r an, 12 restaurants, spa, 800 man personeel, 60 hectare parktuin) dateert uit 1887, toen bestond het uit twee chique hotels: het Palace en het Grand. Het terrein hangt op 1.115 meter hoogte boven het meer van Luzern met het mooist denkbare uitzicht. Overnachten is duur, maar je kunt er ook heen om alleen te lunchen of borrelen.

Teaser van Bürgenstock.



3. Zwitserland heeft heus wel bekende kunstenaars

Er wordt vaak lacherig gedaan over wat Zwitserland nou eigenlijk ooit aan belangrijks heeft voortgebracht (de koekoeksklok is dan steevast het antwoord, terwijl die uit Duitsland komt), maar aan beroemde kunstenaars heeft het land geen gebrek: Alberto Giacometti, Paul Klee, Niki de Saint-Phalle, Jean Tinguely, architect Le Corbusier, schrijvers Dürrenmatt en Alain de Botton om er maar een paar te noemen. Ze worden allen ook op gezette tijden gevierd. Vorig jaar stond Giacometti in het centrum van de aandacht middels allerlei exposities, dit jaar is Paul Klee aan de beurt met een zojuist geopende expositie in Bern, over zijn werk en de invloed die hij had op Amerikaanse kunstenaars. De expositie 10 Americans. After Paul Klee in Bern is te zien tot 7 januari.

4. De Klee-expositie

De meeste echte Klees zijn te zien op een expositie in Fondation Beyeler, het (naar mijn mening) mooiste en (feitelijk) meest succesvolle museum van Zwitserland. Het is gehuisvest in een door Renzo Piano gebouwde halfglazen droom in de natuur, nabij Basel, met zeeën van natuurlijk licht. Het echtpaar Beyeler begon het met hun privéverzameling moderne kunst en gaandeweg groeide die uit tot het nu zo gewilde kunstenaarscentrum. De Klee-expositie in Basel is tot 21 januari.

Tempelgärten van Paul Klee

5. Te duur? Hier zijn wat tips om te besparen

Zwitserland is duur, daar kunnen we kort over zijn. Maar dit wetende, doet het land er alles aan om de keiharde Zwitserse frank te compenseren met allerlei douceurtjes. In Ticino, het Italiaanse deel, mag iedereen die in een hotel of jeugdherberg logeert of op een camping staat gratis met het openbaar vervoer. Ook in kanton Graubünden krijgen gasten een gratis Pass voor alle treinen, bussen en de aloude geel-zwarte postauto’s.