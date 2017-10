Eelco Blok vertrekt als topman bij KPN

Eelco Blok treedt volgend jaar af als topman van telecombedrijf KPN. Hij zal worden opgevolgd door Maximo Ibarra. Dat maakte het bedrijf vrijdagochtend bekend.

Blok leidde als topman het bedrijf zeven jaar en zat twaalf jaar in de Raad van Bestuur. In een persbericht zegt Blok dat het “tijd is voor verandering”. Ibarra zal Blok opvolgen na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 april 2018.

Telecom

Ibarra heeft veel ervaring in de telecomsector en is sinds 2012 bestuursvoorzitter van het Italiaanse telecombedrijf Wind Telecommunications. Hij leidt sinds vorig jaar ook de joint venture tussen de Italiaanse telecomactiviteiten van VEON en CK Hutchison. Wind Tre heeft een jaarlijkse omzet van ongeveer 6,5 miljard euro. In een persbericht zegt hij:

“Ik herken de strategische richting van het bedrijf, bewonder de prestaties binnen de sector en kijk er naar uit om met het hele KPN-team voortreffelijke diensten te blijven leveren aan klanten en waarde te creëren voor alle belanghebbenden.”

Ibarra zal als nieuwe topman een basissalaris verdienen van 935.000 euro per jaar. Ook krijgt hij als compensatie voor zijn beschikbaarheid tot zijn benoeming in het voorjaar een bonus van 200.000 euro en een pakket aandelen ter waarde van 200.000 euro.

Blok kwam in 2015 in het nieuws nadat hij zijn bonus van 425.000 euro had teruggestort na een klacht van de gezamenlijke vakbonden. Hij wilde niet dat de bonus van invloed zou zijn op de cao-onderhandelingen die kort hierop zouden beginnen.