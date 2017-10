Alle bewindslieden kabinet Rutte III zijn bekend

Coalitiepartij D66 heeft de laatste twee posten bekendgemaakt in het kabinet Rutte III. Het gaat om Menno Snel, hij wordt staatssecretaris van Financiën, en Kamerlid Stientje van Veldhoven. Zij wordt staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Alle andere kabinetsfuncties waren al eerder naar buitengekomen. VVD levert in totaal zes ministers, onder wie minister-president Mark Rutte, en drie staatssecretarissen. Het CDA en D66 vier ministers en twee staatssecretarissen. En de ChristenUnie levert twee ministers en één staatssecretaris.

Lees hier een kort profiel over de bewindslieden: Dit wordt het kabinet-Rutte III

‘Duurzame terriër’ van de Tweede Kamer

Snel is voormalig ambtenaar op het ministerie van Financiën, werd later bewindvoerder van het International Monetair Fonds (IMF) en is nu voorzitter van de directie van De Nederlandse Waterschapsbank.

Van Veldhoven is in de woorden van fractievoorzitter Alexander Pechtold “de duurzame terriër” van de Tweede Kamerfractie. Zij voerde jarenlang het woord namens de D66 over energie en milieu.

Op zaterdag ontvangt formateur Rutte de drie vicepremiers van het nieuwe kabinet. Dat zijn Hugo de Jonge (CDA), Kajsa Ollongren (D66) en Carola Schouten (ChristenUnie). Vanaf maandag volgen gesprekken met de andere kandidaat-ministers en -staatssecretarissen. Op donderdag 26 oktober wordt naar alle waarschijnlijkheid het nieuwe kabinet gepresenteerd.