Oezbeekse lhbt-activist krijgt ook in hoger beroep geen asiel

Het hof in Moskou heeft vrijdag het hoger beroep in de asielzaak van de Russisch-Oezbeekse journalist en lhbt-activist Ali Feruz afgewezen. Feruz werd begin augustus in Moskou aangehouden en dreigt te worden uitgeleverd aan Oezbekistan waar hij, zo vrezen mensenrechtenorganisaties, het gevaar loopt gearresteerd en gemarteld te worden.

Feruz, journalist bij de onafhankelijke krant Novaja Gazeta, had beroep aangetekend tegen de weigering in 2015 van de Russische immigratiedienst om hem politiek asiel te verlenen. Hij vroeg asiel aan nadat hij in 2008 Oezbekistan was ontvlucht, waar hij gemarteld zou zijn. De rechter bepaalde vrijdag echter dat de asielafwijzing juist was, omdat Feruz niet zou kunnen aantonen gevaar te lopen in Oezbekistan.

Feruz’ laatste hoop is gevestigd op het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat de zaak in behandeling heeft. Tot de uitspraak mag Rusland Feruz, die in een detentiecentrum verblijft voor migranten, niet uitleveren aan Oezbekistan. Mensenrechtenactivisten en journalisten lobbyen al maanden voor zijn invrijheidstelling en hopen dat hij asiel mag aanvragen in een derde land.