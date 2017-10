94 doden na pestuitbraak op Madagaskar

Een uitbraak van pest op Madagaskar heeft de afgelopen weken 94 levens geëist. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is bang dat de epidemie zich verder verspreidt. Dat meldt persbureau Reuters na een verklaring van regiodirecteur Ibrahima Soce Fall.

De Verenigde Naties waarschuwden donderdag ook voor de gevolgen van de uitbraak. De afgelopen vijf dagen was het aantal ziektegevallen volgens de organisatie verdubbeld.

De ziekte komt vaker voor op het eiland maar hulporganisaties maken zich zorgen omdat de uitbraak eerder is begonnen dan gebruikelijk. Ook is de ziekte in steden aangetroffen en niet alleen op het platteland.

Behandeling

Bovendien gaat het om de longpest, de meest dodelijke variant. Als binnen 24 uur na het verschijnen van de eerste symptomen niet wordt begonnen met de behandeling, is de ziekte bijna altijd dodelijk.

De WHO heeft het land voorzien van antibiotica voor zo’n 100.000 mensen. Inmiddels zijn zijn vijfduizend mensen behandeld. De regiodirecteur zegt:

“Ik ben ervan overtuigd dat met het sterke team dat aanwezig is, samen met de hulp die er nog aankomt, we in staat zijn om het tij snel te keren.”

Het risico op een pestuitbraak in andere landen is klein, volgens het WHO. Wereldwijd kwamen tussen 2010 en 2015 in totaal 584 mensen om aan de gevolgen van pest. De ziekte komt onder andere voor in delen van China, Kazachstan en het westen van de Verenigde Staten.