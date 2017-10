Zorgen over afname NHG-hypotheken

Door de oververhitte woningmarkt kopen steeds meer mensen een huis zonder NHG-hypotheek. Het aandeel huizen dat wordt gekocht met een hypotheek met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is de afgelopen jaren gedaald van 88 procent in 2012 naar 69 procent dit jaar, blijkt uit cijfers van de stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW), de organisatie achter de NHG-regeling.

In 2017 komen alle huizen met een waarde van maximaal 245.000 euro in aanmerking voor de NHG. Daarmee ontlopen huizenkopers het risico met een restschuld te blijven zitten, bijvoorbeeld wanneer zij hun huis moeten verkopen terwijl dat onder water staat. Vanwege die zekerheid bieden hypotheekverstrekkers vaak een rentekorting die kan oplopen tot 0,6 procent. In ruil voor de voordelen vraagt de WEW een premie van 1 procent van de aankoopwaarde.

Lees hier 17 vragen en antwoorden over de woningmarkt

De WEW noemt de ontwikkeling problematisch. „Hoe minder mensen een NHG-hypotheek afsluiten, hoe kleiner ons vangnet wordt”, zegt de woordvoerder van de stichting WEW, Maarten van Hasselt. Ook het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), dat jaarlijks de maximale leencapaciteit voor hypotheken vaststelt, noemt het een slechte zaak dat mensen kiezen meer risico te lopen. „De NHG is een extra stukje bescherming voor de mensen die het extra hard nodig hebben”, zegt Nibud-directeur Gerjoke Wilmink.

NHG-premie zelf betalen

Door de stijgende huizenprijzen en het maximale toegestane hypotheekbedrag, dat maximaal 100 procent van de woningwaarde mag zijn, kiezen met name starters er steeds vaker voor een hypotheek zonder NHG af te sluiten, stelt de WEW-woordvoerder. „Ze kunnen dat geld niet lenen, dus moeten ze zelf betalen.” Ondanks het feit dat de NHG-premie zichzelf gedurende de looptijd van de hypotheek terugverdient dankzij de rentekorting, vinden huizenkopers dat aanvankelijke bedrag te hoog. De WEW-woordvoerder: „Steeds meer mensen kiezen ervoor die extra kosten niet te maken.” Als oplossing pleit de WEW voor de mogelijkheid de NHG-premie voortaan toch mee te kunnen financieren.

Het marktaandeel van NHG-hypotheken daalt ook door het stijgende aantal huizen dat gekocht wordt zonder hypotheek. In juli meldde het Kadaster dat bijna een derde van alle appartementen in Nederland zonder hypotheek zijn verkocht.

De WEW maakte donderdag ook bekend dat de maximale waardegrens voor huizen die in aanmerking komen voor de NHG volgend jaar stijgt naar 265.000 euro, een toename die gebaseerd is op de stijgende huizenprijzen. Volgens makelaarsvereniging NVM was een gemiddeld Nederlands huis het afgelopen kwartaal een recordbedrag van 264.000 euro waard, en is het einde van de prijsstijgingen nog niet in zicht.