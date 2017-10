Wolf gesignaleerd op de Veluwe

Op de Veluwe is een wolf gesignaleerd, meldt de provincie Gelderland. Dit jaar werd twee keer eerder een wolf gezien in Nederland. Op basis van foto’s hebben experts van Wolven in Nederland en het Duitse Lupus Institut bevestigd dat het om een wolf gaat.

Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging zegt tegen ANP dat het dier de afgelopen week op verschillende plekken op de Veluwe en door verschillende mensen is gezien. “Van ’t Harde tot aan Arnhem.”. Een nadere plaatsaanduiding wordt niet gegeven om een toeloop van mensen te voorkomen. “De wolf is gebaat bij rust”, zegt een woordvoerder van de provincie Gelderland.

Landelijk wolvenplan

Volgens de provincie is de kans een wolf in het wild tegen te komen klein. Mocht dat wel gebeuren, wordt mensen geadviseerd afstand te houden. Waarschijnlijk is het roofdier afkomstig uit Duitsland.

Foto provincie Gelderland.

De provincie is inmiddels gestart met de activiteiten uit het landelijke wolvenplan. Daarin zijn afspraken gemaakt over het beschermen van vee, maar ook van recreatiegebieden. Terreinbeheerders zijn donderdag geïnformeerd. Hen is gevraagd naar sporen en uitwerpselen te zoeken van de wolf en deze te melden.

Wolf doodgereden

De eerste in tijden gesignaleerde wolf arriveerde in maart 2015 in Drenthe, de tweede liep in september 2016 in Overijssel. Het is voor de vijfde keer in twee jaar dat er een wolf in Nederland gesignaleerd is. Vaak ging het om wolven die noordelijke provincies aandeden. In maart werd een wolf doodgereden op de A28 bij Hoogeveen.

De meeste wolven vallen niet op. Zelfs wolvenonderzoekers zien ze zelden. Al eerder zijn er diverse waarnemingen van een wolf op de Veluwe en in de Veluwezoom geweest.

Duitse wolven winnen aan terrein

In Duitsland winnen de wolven nog altijd terrein: er zijn nu al zestig roedels en koppels die jongen krijgen. Zwervende wolven leggen gemakkelijk 500 kilometer af.

Natuurmonumenten noemt de komst van het roofdier goed nieuws.

“Als de wolf terugkeert, laat dat zien dat er in ons drukke land nog plekken zijn voor een toppredator als de wolf: grote robuuste natuurgebieden waar ruimte is voor natuurlijke processen. De wolf maakt de Nederlandse natuur diverser en spannender.”

Voor boeren is het minder goed nieuws. Wolven voeden zich vooral met dieren als edelherten en zwijnen, maar eten ook schapen en geiten. In september was er ook een wolf in Nederland. Die beet twee schapen dood in Groningen en is daarna weer naar Duitsland vertrokken.