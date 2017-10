Winstverdubbeling voor Philips Lighting

Philips Lighting heeft het afgelopen kwartaal de winst ruim verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Uit donderdag gepresenteerde kwartaalcijfers bleek dat het lichtconcern onder de streep een bedrag van 110 miljoen euro overhield, tegenover 51 miljoen euro een jaar eerder. De toename kwam onder meer door een stijging van de opbrengsten uit led-verlichting.

De omzet van Philips Lighting is in het derde kwartaal van 2017 wel verminderd met 3,5 procent ten opzichte van het derde kwartaal 2016 (van 1,74 miljard naar 1,68 miljard). Volgens het bedrijf heeft de groei van de led-divisie een grotere omzetdaling, die met name wordt veroorzaakt door een krimpende vraag naar traditionele verlichting, beperkt.

LED

De opbrengst van led-verlichting is in het afgelopen kwartaal met 22 procent gestegen. Volgens Philips Lighting zijn de opbrengsten van led-verlichting nu goed voor 68 procent van de totale omzet van het bedrijf.

Philips Lighting is een zelfstandig beursgenoteerd bedrijf, dat voor iets meer dan de helft in handen is van Philips. Dat concern besloot in 2016 haar lichtdivisie af te stoten. Sindsdien richt Philips zich alleen nog op gezondheidstechnologie.