‘Wereldwijde kindersterfte gehalveerd’

De wereldwijde kindersterfte onder kinderen jonger dan vijf jaar is sinds 1990 met meer dan de helft afgenomen. Dit melden de Verenigde Naties (VN) donderdag in een jaarlijks rapport over mondiale kindersterfte. Bijna dertig jaar geleden stierven 93 op de 1.000 kinderen voor hun vijfde levensjaar, vorig jaar was dit 41.

Het grootste deel van de kinderen overlijdt kort na de geboorte. In 2016 stierven 2,6 miljoen pasgeborenen, 46 procent van alle kinderen die overleden. Dit percentage is toegenomen, in 2000 was 41 procent van de gestorven kinderen pasgeboren.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Hoewel de VN spreken van “substantiële vooruitgang”, maakt de organisatie zich zorgen over het aantal pasgeborenen dat overlijdt. Volgens de VN houden meer dan 50 landen zich niet aan de zogenoemde duurzame ontwikkelingsdoelen voor gezondheid en welzijn. Volgens deze doelen moet er in 2030 een einde komen aan “alle vermijdbare overlijdens” van pasgeborenen en kinderen. De VN zijn bang dat als deze landen zich niet aanpassen dit jaar nog 60 miljoen kinderen zullen overlijden, waarvan de helft pasgeboren.

De meeste pasgeborenen overlijden in Zuid-Azië en het zuiden van het Afrikaanse continent. Een groot deel van de landen dat niet voldoet aan de duurzame ontwikkelingsdoelen, ligt in het zuiden van Afrika. Stefan Swartling Peterson, het hoofd gezondheid van Unicef, reageerde in een persbericht op het rapport:

“Sinds 2000 zijn 50 miljoen kinderlevens gered, dit laat zien hoe serieus overheden en ontwikkelingsorganisaties vechten tegen kindersterfte. Maar zolang kinderen op de dag van hun geboorte, of de dagen hierna, blijven sterven, is deze vooruitgang niet compleet.”

Ziekten

De meeste kinderen sterven aan ziektes die te voorkomen of te behandelen zijn, volgens de VN. Het gaat voornamelijk om infectieziekten zoals longontsteking en malaria en complicaties bij de geboorte.