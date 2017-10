Voetballer Weah wint eerste ronde Liberiaanse presidentsverkiezingen

Voormalig voetbalicoon George Weah heeft de eerste ronde van de Liberiaanse presidentsverkiezingen gewonnen. Met 38,4 procent van de stemmen heeft hij zijn belangrijkste rivaal en zittend vicepresident Joseph Boakai (28,8 procent) overtuigend verslagen. Omdat een kandidaat tenminste 50 procent van de stemmen achter zich moet hebben om tot president gekroond te worden zal in november een tweede ronde worden gehouden.

De voormalige spits van onder meer Paris Saint-Germain, AC Milan en Monaco heeft al eerder aan de poorten van de macht gestaan. In 2005 won Weah ook met 10 procent verschil de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Maar toen werd hij in de tweede ronde alsnog verslagen door Ellen Johnson-Sirleaf, de eerste vrouwelijke president in Afrika die nu na twaalf jaar terugtreedt. Die overwinning dankte ze aan de steun van een coalitie van kleinere partijen, die het deze keer zo slecht hebben gedaan dat ze Sirleafs partijgenoot Boakai niet meer lijken te kunnen redden.

Weah kandideerde zich samen met de voormalige echtgenoot van ex-president Charles Taylor, Jewel Howard-Taylor. Charles Taylor zit in Engeland een celstraf van vijftig jaar uit wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in buurland Sierra Leone. Zijn soldaten zouden ook verantwoordelijk zijn voor de verkrachting van twee nichtjes van Weah in 1995. Weah zei eerder tegen deze krant dat de scheiding tussen Charles en Jewel in 2006 bewijst dat zijn running mate met de gewelddadige geschiedenis van Liberia heeft gebroken. Weah runde een populistische campagne met de belofte van gratis onderwijs voor de jeugd van Liberia.