Vliegjes dansen in de zon... hoe lang nog?

Het najaar is warm en nog steeds dansen de vliegjes in de zon boven de vijvers in de parken, eindigend in het web van spinnen. Maar hoe lang nog? De hoeveelheid insecten is dramatisch gedaald, bleek gisteren uit onderzoek in Duitsland, en insectenkenners denken zeker te weten dat dit ook voor Nederland geldt. De resultaten verrassen hen niet. Vlinders en hommels bijvoorbeeld dalen al jaren in aantal en soorten, en hommels ook.

Jap Smits, Staatsbosbeheer ‘Ik werd altijd blij van de heidehommel. Maar die heb ik al vijf jaar niet gezien’

„Ik heb het zien gebeuren”, zegt Jap Smits, werkzaam bij Staatsbosbeheer in Zuidoost-Brabant en sinds 38 jaar boswachter. „Onze natuur boert achteruit, hoe zeer we ook met het milieu bezig zijn. Het hele ecosysteem wordt uitgekleed. Als heidebeheerder zie ik dat de bodem is bereikt van de grote pot Olvarit die zorgt voor alles wat er leeft. Per hectare zijn we de afgelopen vijftig jaar veertig ton mineralen kwijtgeraakt. Dat is het gevolg van zure regen en uitspoeling van zwavel in de jaren zeventig, en later van stikstof en ammoniak door de landbouw. De regen maakt mineralen beschikbaar voor planten die daardoor groeien. Als dat minder goed lukt, stort alles in.

Zonder mineralen sterft een rups tijdens het verpoppen en wordt geen vlinder. Zonder goed insectenvoedsel gaat het ei van een koolmees niet open. Ik zie soorten verdwijnen. Ik werd altijd blij van de heidehommel maar ik heb hem al vijf jaar niet gezien. Daardoor is ook de Europese mierwesp verdwenen, die op de heidehommel parasiteert. Ook in de buitengebieden zitten minder insecten. Omdat er geen bloemrijke akkerranden meer zijn. En in wegbermen zie je tegenwoordig evenmin veel bloemen. Ga eens in Italië rijden; daar zit je autoruit vol met platte insecten omdat er zoveel bloemrijke bermen zijn. Ik zeg niet dat alleen de landbouw schuldig is. Ook de industrie en de afvalverbranding zijn dat.

Het komt gewoon door onze manier van leven. We willen snel in onze auto stappen. We willen op skivakantie. We bestellen via internet en die artikelen moeten door vrachtwagentjes naar ons toe worden gebracht. Dat is slecht voor het milieu. Wat kan helpen, en daar zijn we mee aan het experimenteren, is mineralen in de vorm van gemalen lava weer op de bodem van de natuur gooien. Steenmeel. En wat voor het buitengebied zou helpen, is als boeren randjes van hun akker afstaan voor bloemen.”