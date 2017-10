Vitesse heeft weinig aan gelijkspel Europa League

Vitesse heeft namens Nederland het eerste punt in Europa binnengehaald. In de Europa League speelde de winnaar van de KNVB-beker met 1-1 gelijk bij Zulte Waregem. Nadat de eerste twee wedstrijden verloren gingen, staat de club uit Arnhem op een gedeelde derde plek in de poule, met weinig uitzicht op overwintering.

Zulte Waregem kwam in de 23e minuut op voorsprong door een eigen doelpunt van Guram Kashia. Vier minuten later tekende Thomas Bruns voor de gelijkmaker. Spits Tim Matavz ontbrak in Waregem omdat zijn vrouw op het punt van bevallen stond.

De manschappen van trainer Fraser begonnen de Europese campagne met een ontnuchterende thuisnederlaag tegen Lazio (2-3). De Europa League-wedstrijd in en tegen Nice werd opnieuw verloren. Vitesse gaf de doelpunten kinderlijk eenvoudig weg en verloor met 3-0.

Laatste overwinteringskansen

Vitesse streed donderdagavond daarom voor zijn laatste overwinteringskansen in de Europa League, op bezoek bij Zulte Waregem. Om een realistische kans te behouden op Europese overwintering moest er zowel uit als thuis gewonnen worden van Zulte. Die kansen lijken nu verkeken.

Halverwege de groepsfase is de achterstand op Lazio al gegroeid tot acht punten. OGC Nice heeft al vijf punten meer dan Vitesse en Zulte Waregem. Alleen de twee beste ploegen van de poule overwinteren in de Europa League.

Nederlands clubvoetbal Ook Vitesse kon het Nederlands voetbal dus niet aan een gewenst succesje helpen. Oranje ontbreekt komende zomer tijdens het WK in Rusland voor de tweede keer op rij op een groot toernooi. Feyenoord staat halverwege de groepsfase van de Champions League nog met lege handen en PSV, Ajax en FC Utrecht strandden al in de voorronden van de Europa League. De wedstrijd was daarom ook van belang voor het Nederlandse clubvoetbal. Tot nu toe verdiende Nederland namelijk enkele schamele punten voor de UEFA-coëfficiënten, de lijst die bepaalt hoeveel clubs elk land mag afvaardigen voor de Europese competities. Voetbaldwergen als Liechtenstein, Macedonië en Kazachstan wisten meer punten te behalen.

Sneijder speelt weer, maar verliest

Lazio heeft ook het derde duel in de groepsfase van de Europa League gewonnen. De Italianen versloegen OGC Nice in Frankrijk met 3-1 en leiden riant in de groep waarin Zulte Waregem en Vitesse een bijrol vervullen.

Wesley Sneijder maakte in de Europa League-wedstrijd tegen Lazio zijn rentree in de basis bij OGC Nice. De 33-jarige middenvelder verscheen voor het eerst sinds eind augustus aan de aftrap bij de Franse club.

Sneijder gaf in de vierde minuut de voorzet waaruit Mario Balotelli de openingstreffer binnenkopte. Een minuut later was het alweer gelijk door Felipe Caicedo. Na ruim een uur zette Sergej Milinkovic de Romeinen op voorsprong. In de voorlaatste minuut maakte de Serviër ook de 3-1.

Bij Lazio moest Stefan de Vrij zich tevreden stellen met een plaats op de bank. In de verdediging geeft trainer Simone Inzaghi de voorkeur aan Bastos, Luiz Felipe en Stefan Radu.

Jordi Cruijff hard onderuit

Trainer Jordi Cruijff ging hard onderuit met Maccabi Tel Aviv in de Europa League. Hij zag zijn ploeg met maar liefst 4-0 verliezen bij FC Astana.

Maccabi Tel Aviv heeft halverwege de groepsfase van de Europa League slechts één puntje verzameld. De overige ploegen in de poule hebben vier punten. Villarreal en Slavia Praag spelen donderdagavond nog tegen elkaar.