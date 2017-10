Vierde verdachte vast voor ontsnappingspoging met helikopter

Een vierde verdachte is aangehouden voor betrokkenheid bij de poging om topcrimineel Benaouf A. te bevrijden uit de Penitentiaire Inrichting van Roermond. Dat meldt dagblad De Limburger donderdag.

Hij en drie anderen worden verdacht van betrokkenheid bij een verijdelde helikopterontsnapping op 11 oktober. Het viertal zou met behulp van een gestolen helikopter hebben geprobeerd om Benaouf A. uit de gevangenis te bevrijden. Eind oktober wordt besloten of de vier vast blijven zitten. Hoeveel verdachten er nog voortvluchtig zijn, wil het Openbaar Ministerie niet bekendmaken.

De ontsnappingspoging leidde tot een wilde achtervolging waarbij een verdachte door de politie werd doodgeschoten. Drie anderen werden direct aangehouden. Na de actie werd Benaouf A. overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. De EBI is een speciale afdeling bedoeld voor gevangenen met een extreem vluchtrisico, die bij ontsnapping een groot maatschappelijk risico vormen.

Benaouf A. speelt een centrale rol in de zogeheten mocromaffia. Hij zou betrokken zijn bij meerdere liquidaties en werd veroordeeld voor betrokkenheid bij de de moord op crimineel Najeb Bouhbouh in 2012 in Antwerpen.