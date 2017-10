Verhuizen naar een appartement met 24-uurszorg is voor mijn dementerende moeder onvermijdelijk geworden. Het zorgteam wil voor haar komst wat meer van haar weten en mij wordt gevraagd een zeven pagina’s tellende vragenlijst met haar in te vullen. Het is een hele klus: hoogte- en dieptepunten van haar leven passeren de revue. Met de vraag of zij nog toekomstplannen heeft is zij snel klaar: „Hemelen”, luidt haar montere antwoord.

