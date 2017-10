Portobello hamburger

In dit recept wordt gebruik gemaakt van kipgehakt dat al gekruid is, maar als ik zo vrij mag zijn: maak zelf je kipgehakt, voeg zout, peper, paprikapoeder, gember, komijn en koriander toe en je zult nooit meer anders willen.

Haal de steel van de portobello’s weg en wrijf zowel de boven- als onderkant goed in met olijfolie. Kruid met peper en zout. Leg ze met de open kant naar beneden (zodat het vocht er uit kan lopen) op een ovenrooster en gaar ze een vijftien-tal minuten op 180 graden. Snijd de uien in ringen en stoof ze in flink wat olijfolie tot ze helemaal gaar zijn. Kruid met peper en zout.

Snijd de tomaten in blokjes, verwijder de zaadjes en het harde witte gedeelte. Stoof de tomatenblokjes in flink wat olijfolie. Laat het vocht goed uitkoken tot je een dikke saus krijgt. Kruid met peper en zout.

Meng het gehakt met de grof gesneden bladpeterselie en kruid bij indien nodig (kippengehakt is vaak al gekruid). Maak er hamburgers van en bak ze in de pan. Leg op een bord een portobello met de open kant naar boven en vul hem met de gestoofde uien en de tomatensaus. Leg er de hamburger op en tot slot de andere portobello.