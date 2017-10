Tegenvallende zomer drukt omzet Unilever

Voedingsmiddelengigant Unilever kende geen goede zomer. Onder meer door het relatief slechte weer in Europa en natuurrampen in Noord- en Midden-Amerika nam de omzet ten opzichte van een jaar eerder met 1,6 procent af tot 13,2 miljard euro, blijkt uit de cijfers van het concern over het derde kwartaal.

In de zomermaanden is de verkoop van ijs erg belangrijk voor Unilever. De omzet in de divisie Refreshment nam echter 6,7 procent af ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, tot 2,6 miljard euro. Dat had te maken met orkanen in belangrijke afzetmarkten. Texas en Florida werden getroffen en ook een groot deel van de eilanden in het Caribisch gebied. Het verkoopvolume slonk daarom met 2,4 procent.

Daarnaast had Unilever in deze divisie het meeste last van het stijgen van de koers van de euro. Desondanks zegt Unilever in een verklaring dat enkele “innovaties achter onze premium merken” het wel goed deden, zoals de Magnum Pint, waarbij het bekende ijsje niet langer op een stokje zit maar in een kuipje.

Wasmiddel

Ook de divisies Personal Care (-1,7 procent) en Foods (-1,4 procent) kenden een teruglopende omzet. De divisie Home Care zette juist 4,1 procent meer om. Dat kwam onder meer door het beginnen van verkoop van wasmiddelen Omo in Iran en Persil Powergems in het Verenigd Koninkrijk.

Ondanks de matige zomercijfers denkt topman Paul Polman wel dat Unilever dit jaar op koers ligt, staat in een verklaring: “Voor het volledige jaar verwachten we een onderliggende verkoopgroei van 3 tot 5 procent.” Over de winst in het derde kwartaal maakte Unilever donderdag geen cijfers bekend.