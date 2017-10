Talibaan doden ruim 40 Afghaanse militairen

Bij een aanval van de Talibaan op een legerbasis in de zuidelijke Afghaanse provincie Kandahar zijn zeker 43 militairen omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van het ministerie van Defensie van Afghanistan. De Talibaan claimen zestig militairen te hebben gedood.

Volgens Khalid Pashtun, een Afghaanse parlementariër uit de regio, begon de aanval woensdagavond laat. Talibaanstrijders lieten twee autobommen ontploffen en bestormden daarna het complex.

Op de basis waren in totaal zestig militairen gelegerd. Naast de 43 doden raakten er negen soldaten gewond. Zes militairen zijn vermist, het dodental kan dus nog oplopen. Aan de kant van de Talibaan vielen tien doden.

Ook in een ander deel van het land voerden de Talibaan een aanval uit. In de provincie Balkh in het noorden van het land werden zes politieagenten gedood.

Serie aanslagen

De aanval in Kandahar komt ruim een dag na een reeks van aanslagen van de Talibaan op overheidsinstellingen op drie plaatsen in Afghanistan. Daarbij kwamen zeker 74 mensen om en raakten er meer dan tweehonderd gewond.

De aanvallen volgden het zelfde patroon als die in Kandahar: na het ontploffen van een autobom volgde een bestorming door Talibaanstrijders. De Afghaanse onderminister van Binnenlandse Zaken noemde het “de grootste terroristische actie van het jaar”.

De Afghaanse regering, die de controle heeft over ongeveer de helft van het Afghaanse grondgebied, krijgt maar geen greep op de radicaal-islamitische Talibaan. De NAVO en de Amerikaanse regering besloten daarom dit jaar weer meer militairen naar het land te sturen.