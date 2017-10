‘Spaanse regering razend op Belgische premier Michel’

De Belgische premier Charles Michel lijkt zich een diplomatieke rel op de hals te hebben gehaald. Een interview dat de premier afgelopen weekend aan De Standaard en Le Soir gaf, is volgens de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws bijzonder slecht gevallen in Spanje.

In dat interview roept Michel de Spaanse en Catalaanse overheden op om hun “zenuwenoorlog” te stoppen en in dialoog te gaan met elkaar. Ook wijst hij de Spaanse regering terecht voor het door de Spaanse politie gebruikte geweld. Eerder veroordeelde hij dat in een tweet al.

Violence can never be the answer! We condemn all forms of violence and reaffirm our call for political dialogue #CatalanReferendum #Spain — Charles Michel (@CharlesMichel) October 1, 2017

De Spaanse premier Mariano Rajoy zou woest zijn en de Belgische ambassadeur tot de orde hebben geroepen, zag Het Laatste Nieuws in diplomatiek mailverkeer dat het in handen kreeg. De directeur van het kabinet-Rajoy zegt daarin “verbijsterd” te zijn over de “aanvallen van de Belgische regering”. “Dit kan onze bilaterale betrekkingen ernstig in gevaar brengen”, is er ook in te lezen.

Wat precies de gevolgen zijn, is nog niet duidelijk gemaakt. Wel zou na de eerdere tweet van Michel al door het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn gedreigd de steun in te trekken voor de kandidatuur van de Belgische Catherine De Bolle als topvrouw van Europol. In het interview van zaterdag zei Michel over een mogelijke intrekking nog: “Ik kan me niet inbeelden dat een prestigieus EU-land als Spanje voor zo’n aanpak zou kiezen. Onze diplomaten zijn ook in permanent contact om onze positie uit te leggen. Ik maak me dus geen zorgen.”

Vandaag zijn Michel en Rajoy beiden op de Europese top in Brussel. Madrid verwacht vandaag een antwoord van de Catalaanse premier Puigdemont op de vraag of hij de onafhankelijkheid heeft opgeroepen.