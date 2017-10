Politie roept VVV-fans op verklaring af te geven

De politie in Limburg heeft verschillende fans van voetbalclub VVV-Venlo opgeroepen zich te melden op het bureau. Aanleiding zijn de racistische uitingen in de richting van spelers van PSV, na de wedstrijd van afgelopen zondag. Hoeveel supporters uitgenodigd zijn om een verklaring af te geven, wil een woordvoerder van de politie niet zeggen.

De supporters die een uitnodiging hebben ontvangen zijn volgens de woordvoerder geïdentificeerd na het bestuderen van televisiebeelden. “Dat zijn niet per se mensen die zich hebben misdragen”, aldus de zegsvrouw. “Het kunnen ook omstanders zijn.” Op het bureau zal de politie ze vragen een verklaring af te leggen over hun eigen gedrag of dat van andere fans die zich misdroegen.

Het incident werd vastgelegd door een sportverslaggever van Omroep Brabant:

Leuk stadion natuurlijk. De Koel. Met die prachtige , authentieke trap. Ook geschikt voor de broodnodige interactie tussen spelers & fans #vvvpsv pic.twitter.com/KaQnFy3dsL — paul post (@paulpostman) October 15, 2017

Verschillende spelers van PSV werden zondag na de wedstrijd tegen VVV racistisch bejegend. Dat gebeurde op weg naar de kleedkamer, een trap naar boven waar de spelers langs de fans lopen. Volgens een verslaggever van Eindhovens Dagblad, die bij het incident aanwezig was, ging het om een groepje van acht tot tien supporters.

De Limburgse politie kondigde meteen daarop aan een onderzoek te beginnen:

“Deze beelden zijn van dusdanige aard dat politie en Openbaar Ministerie een onderzoek gerechtvaardigd vinden. Uit het onderzoek zal moeten blijken of sprake is van een strafbaar feit en wie daarvoor verantwoordelijk is.”

Stadionverbod voor daders

VVV maakte nog dezelfde middag bekend aangifte te doen vanwege het incident. De Eredivisieclub verontschuldigde zich tegenover PSV en riep getuigen op zich te melden bij de politie. Algemeen directeur Marco Bogers zei in een verklaring op de website van VVV:

“Deze walgelijke racistische geluiden horen niet thuis in een voetbalstadion en staan haaks op de kernwaarden van onze club. We zullen er alles aan doen om de daders te achterhalen en passende maatregelen tegen hen te treffen.”

Samen met het OM wil de politie nu vaststellen in hoeverre sprake is geweest van strafbare feiten en wie zich daar precies schuldig aan heeft gemaakt. VVV kondigde eerder aan dat supporters die zich schuldig hebben gemaakt aan racistische uitingen een stadionverbod kunnen verwachten.