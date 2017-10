Opnieuw conflict tussen AkzoNobel en belegger

De top van verf- en chemieconcern AkzoNobel wordt het toneel van een stoelendans. Er zijn vier kandidaten voor drie vacatures in de raad van commissarissen, dus iemand moet verliezen.

De stoelendans betekent een nieuw conflict tussen AkzoNobel en een deel van zijn aandeelhouders. Het bedrijf zegt juist de gespannen verhoudingen willen normaliseren. Het conflict volgt op twee rechtszaken eerder dit jaar met grote beleggers en drie door AkzoNobel afgewezen overnamepogingen door de Amerikaanse concurrent PPG. De afgelopen maanden vertrokken bestuursvoorzitter Ton Büchner en financieel directeur Maëlys Castella om medische redenen.

Bij AkzoNobel (14,2 miljard euro omzet) dat zich wil splitsen in twee aparte bedrijven – een voor verf en een voor chemie – werken 46.000 mensen, van wie 5.000 in Nederland.

AkzoNobel heeft zelf drie kandidaten aangedragen als commissaris. Maar het Britse pensioenfonds USS komt met een eigen kandidaat, zo maakte Akzo woensdag bekend. „Dat is hun goed recht”, was het enige dat AkzoNobel-topman Thierry Vanlancker daarover in een telefonische persconferentie wilde zeggen.

Paradepaardje

De voordracht van USS is voormalig topman Eric Meurice van chipmachinefabrikant ASML, het industriële paradepaardje van Nederland. AkzoNobel wist op 24 juli al van het Britse voornemen, maar heeft in de daaropvolgende maanden zelf drie kandidaten gezocht. Twee daarvan, de Britse Sue Clark (ex-directeur bij brouwer SABMiller) en de Brit Patrick Thomas (topman bij het Duitse chemiebedrijf Covestro), zijn eerder al bekend gemaakt. Dinsdag volgde kandidaat nummer drie, de Nederlander Michiel Jaski, ex-topman van ingenieursbureau Grontmij.

In een reactie op de voordracht van Jeski zegt het Britse pensioenfonds USS, dat geld belegt van personeel van de Britse universiteiten, dat het erom gaat dat AkzoNobel de „sterkst mogelijke” raad van commisarissen krijgt. „Dat is de context waarin we de aankondiging van AkzoNobel van woensdag bekijken.”

USS (ruim 67 miljard euro belegd vermogen) nam eerder de voor het fonds ongebruikelijke stap om op de aandeelhoudersvergadering van AkzoNobel scherpe kritiek te uiten op de top van het concern. Op die vergadering had USS ongeveer 1,5 procent van de AkzoNobel-aandelen in bezit.

Over de benoemingen van de commissarissen stemmen de aandeelhouders op 30 november. Bij deze verkiezing heeft AkzoNobel kandidaat Thomas tegenover Meurice gezet. Thomas is voorgedragen met instemming van grootaandeelhouder Elliott (bijna 10 procent van de aandelen), die maanden overhoop heeft gelegen met de AkzoNobel-top, maar tot half november rust heeft toegezegd. De Fransman Meurice geldt als een eersteklas algemeen manager.

Een belegger die AkzoNobel op de voet volgt maar niet bij naam genoemd wil worden, ziet de stemmenstrijd tussen Thomas en Meurice als een poging om de voormalige ASML-topman Meurice te weren. Als Meurice buiten de raad van commissarissen blijft, maakt een Nederlander meer kans om over een halfjaar Antony Burgmans op te volgen als president-commissaris.

In de hoogste regionen van het Nederlandse bedrijfsleven is het voortschrijdend inzicht dat grote ondernemingen bij voorkeur een Nederlandse president-commissaris moeten hebben. Dat inzicht is gevormd door de achteraf betreurde verkoop van ABN Amro aan drie buitenlandse banken tien jaar geleden. ABN Amro had een Amerikaanse president-commissaris zonder veel politieke contacten en zonder gevoel voor de ‘poldermentaliteit’ waarin aandeelhoudersbelangen niet het hoogste goed zijn. Een Nederlandse president-commissaris zou, net als Burgmans nu, een buitenlandse overname van AkzoNobel kunnen frustreren.

Superdividend

De aandeelhouders stemmen eind november ook over de splitsing van het concern in een verf- en een chemiebedrijf. AkzoNobel onderzoekt nog hoe dat het meest profijtelijk moet worden gedaan. De chemiedivisie zal in haar geheel worden verkocht, bijvoorbeeld aan een concurrent of een kapitaalkrachtige financier. De andere optie is dat beleggers na de splitsing aandelen in twee bedrijven krijgen: AkzoNobel en AkzoNobel Chemicals. Dat laatste bedrijf zou een eigen beursnotering kunnen krijgen. Op 7 december zal AkzoNobel zijn beleggers in elk geval een superdividend van 1 miljard euro uitkeren.