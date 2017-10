OM eist 3,5 ton van schuldhulpverlener Goes

Het Openbaar Ministerie in Middelburg heeft donderdag een strafeis van 350.000 euro opgelegd aan een zestigjarige consulente schuldhulpverlening van de gemeente Goes. De vrouw wordt ervan verdacht in vijf jaar tijd zeker 261.800 euro te hebben verduisterd. Dat bevestigt het OM naar aanleiding van berichtgeving van de Provinciale Zeeuwse Courant donderdag.

Het OM eist ook een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden tegen de vrouw. De verdachte zou van 2010 tot en met 2015 zeker 200.000 euro hebben verduisterd, waarvan het grootste deel gemeentegeld (ruim 136.000 euro). Het andere deel komt van schuldeisers en schuldenaren. In mei 2017 kwam de zaak aan het licht.

Misbruik van positie

De verdachte heeft bekend het geld te hebben verduisterd. Zij deed dit door misbruik te maken van haar positie als schuldhulpverlener. Zo zou ze onder meer zichzelf hebben toegevoegd als schuldeiser in bepaalde dossiers. Ook wordt ze verdacht van het aanbieden van regelingen aan schuldeisers waarbij ze een deel van het geld in eigen zak stak. In eerste instantie deed de vrouw dit terwijl ze in dienst was bij de gemeente Goes. Later was ze werkzaam bij de gemeentelijke financiële instelling GR de Bevelanden.

De gemeenten stelden twee onderzoeken in naar de fraude, zo schrijft de PZC. Op basis daarvan werd aangifte gedaan bij de politie. De strafeis valt zo hoog uit omdat de officier van justitie zowel de verduisterde bedragen alsmede de kosten van de fraudeonderzoeken in de eis heeft opgenomen, zo laat het OM weten.