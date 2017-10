NRC schaft onlineredactie af

Het NRC Bigboard, waar de best gelezen stukken van het moment worden bijgehouden

Heugelijk nieuws: na ruim twintig jaar heeft NRC zijn internetredactie afgeschaft. Dat is voor het eerst sinds 1995, toen NRC begon met de eerste website – die destijds vooral was bedoeld als aanvulling op de papieren krant. Alle redacteuren die deel uitmaakten van de onlineredactie gaan op in verschillende deelredacties.

Destijds was NRC een van de eerste kranten om te experimenteren met een website waarop enkele van de stukken van de krant gratis werden aangeboden. In 2000 en opnieuw in 2010 werd de site vernieuwd. Daarbij werd de onlineredactie steeds groter en belangrijker. In oktober 2015 volgde de voorlopig laatste stap: toen besloten we al onze journalistiek (eerst) online te brengen en introduceerden wij een betaalmuur. Het werd ook in de hoofden van de redacteuren een belangrijke omslag: in principe werken we eerste voor de site, en komen onze stukken nadien in een van onze kranten.

Ten gevolge daarvan hebben we geen onlineredactie meer nodig, NRC is in korte tijd een internetredactie geworden. Dat merkt u, als lezer van onze website of onze digitale editie dagelijks. Onze nieuwe digitale editie, waarbij lezers de pdf-versie van de krant kunnen lezen, is sinds kort rechtstreeks gekoppeld aan onze website. Iedereen die een stuk in de digitale editie leest krijgt direct de meest actuele, verrijkte online versie daarvan te zien. De redactie werkt digital first, dat wil zeggen: in eerste instantie voor digitaal. Een (groot) deel van onze website is ook in de krant terug te vinden.

Maar veel van wat we doen is ook niet in de kranten terug te vinden, want steeds vaker kiezen wij voor echte onlinejournalistiek. Daar bedoelen wij mee: verhalen die voor digitaal zijn bedoeld. Vanwege hun vorm – zoals dit alles omvattende vragenstuk over de huizenmarkt of onze video’s over Noord-Korea, Islamitische Staat, of het gevaar van zitten. Of onze politieke podcast Haagse Zaken, die op dit moment tot de meest populaire podcasts van Nederland behoort. Daarin blijven we experimenteren: later dit jaar gaan we van start met twee nieuwe podcasts.

We weten: papier blijft nog lang, zeker op zaterdag. Maar onze toekomst ligt online. De kern van onze boodschap blijft: het gaat om goede journalistiek. De drager, of die nu papier is of digitaal, doet er minder toe.