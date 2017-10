Nieuwe straf van organisatie Halt voor jongeren na ‘sexting’

Halt, een organisatie voor bestrijding van jeugdcriminaliteit, biedt vanaf 1 november een ‘interventie’ aan voor jongeren die zich schuldig hebben gemaakt aan ‘sexting’, versturen van seksueel getinte foto’s of berichten via internet en sociale media. De Halt-straf is ontwikkeld samen met Rutgers, kenniscentrum op gebied van seksualiteit.

Halt constateerde dat er geen passende straf bestaat voor de groeiende groep jongeren die in problemen komt door sexting. De interventie gaat onder meer in op online-etiquette. Halt voert gesprekken met jongeren en hun ouders en laat ze excuses maken aan het slachtoffer. Halt wil kinderen van 12 tot 18 verantwoordelijkheid bijbrengen als ze zich schuldig maakten aan lichtere vergrijpen.

Onur

Eerder deze week werd bekendgemaakt dat het Openbaar Ministerie een sexting-zaak tegen drie minderjarige meisjes voorwaardelijk seponeert. Zij hadden een naaktfoto van de 14-jarige Onur uit Enschede verspreid via Instagram. Die foto had hij zelf gemaakt en naar de meisjes verstuurd. Onur pleegde na de verspreiding van de foto zelfmoord.

Als de meisjes zich twee jaar lang houden aan de voorwaarden die hun zijn opgelegd, ziet justitie af van vervolging. Hoe die voorwaarden luiden, zegt het OM niet. Of de meisjes aan de nieuwe Halt-interventie moeten deelnemen, is onbekend.