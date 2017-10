Obelix vindt de pizza uit. De nieuwe Asterix zit vol grappen

Asterix en de race door de Laars, Jean-Yves Ferri en Didier Conrad,Editions Albert & René €6,65 ●●●●●

Het nieuwe strip-album over Asterix de kleine Galliër, Asterix en de race door de Laars, is donderdag wereldwijd in een oplage van 5 miljoen verschenen. Het album zit vol grappen en parodieën – zoals het een goede Asterix betaamt.

Deze 37ste Asterix, geschreven door Jean-Yves Ferri en getekend door Didier Conrad, speelt zich af in het Italië van 50 voor Christus. Caesar droomt van een verenigd Italië (parodie op de droom van het verenigd Europa) dat nog een lappendeken van rijkjes en volkeren is, waarvan verscheidene meedoen aan een wagenrace door Italië. Ook Obelix wil meedoen. ‘Waarom krijgt Asterix altijd de hoofdrol?’ roept hij boos.

De Asterix-reeks zelf is ook onderwerp van scherts. De keuze voor Italië is een eerbetoon aan de oorspronkelijke tekenaar van Asterix, Uderzo, die dit jaar 90 wordt. Hij is zoon van Italiaanse emigranten, uit het dorpje Oderzo bij Parma, dat op pagina 19 op een wegwijzer vermeld staat. Bovendien is het 40 jaar geleden dat de oorspronkelijke scenarist, René Goscinny overleed.

Asterix en de race door de Laars is het derde album dat het nieuwe duo Ferri en Conrad heeft gemaakt. Ze evenaren het niveau van de oorspronkelijke Asterix-albums volledig. Conrads tekenstijl is soepel, Ferri stopt zijn verhaal vol grappen.

Obelix vindt de pizza uit. De kachel wordt aangemaakt met machthebbers. Corruptie in de topsport wordt op de hak genomen en sponsor van de race is een vilein mannetje dat op Berlusconi lijkt. De schurkachtige wagenmenner Coronavirus tegen wie Asterix en Obelix strijden, lijkt op Formule 1-kampioen Alain Prost. De nieuwe Asterix is een feestje.