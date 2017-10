Nederland haalt doelstelling duurzame energie niet

Nederland gaat de doelstelling om in 2020 14 procent van zijn energiebehoefte duurzaam op te wekken niet halen. Dit blijkt uit de Nationale Energieverkenning (NEV) die donderdag is gepubliceerd. Die verkenning gaat ervan uit dat het aandeel duurzame energie op 12,4 procent ligt.

De norm van 14 procent is in Europese wetgeving vastgelegd. Het is nog niet duidelijk of Brussel sancties gaat opleggen.

De bepaling om in 2023 een aandeel van 16 procent hernieuwbare energie (zoals zon en wind) op te wekken, wordt naar verwachting wel gehaald. Over zes jaar zou dit op 16,7 procent liggen.

De NEV wordt jaarlijks door drie onderzoeksinstituten – PBL, ECN en CBS – gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en geeft een indicatie in hoeverre milieudoelen worden gehaald. Het gaat om doelen die onder meer gesteld worden in het Energieakkoord van 2013 en in het net verschenen regeerakkoord van het kabinet Rutte III. Ook vorig jaar uitte de verkenning twijfels over de haalbaarheid van 14 procent duurzame energie in 2020.

Uitstoot van broeikasgassen

Ook de nagestreefde reductie van de uitstoot van broeikasgassen wordt met het huidige milieubeleid niet gehaald. Daarvoor werd al langer gevreesd. De verwachte afname ten opzichte van het ijkjaar 1990 komt net als bij de vorige NEV op 23 procent in 2020 uit. In de zogeheten Urgenda-zaak heeft de rechter bepaald dat de reductie op 25 procent moet liggen. De Nederlandse staat is overigens in beroep gegaan tegen deze uitspraak.

De prognose gaat ervan uit dat de twee oudste kolencentrales van Nederland (er zijn er vijf) worden gesloten. Dat staat in het energieakkoord. De onderzoekers tekenen wel aan dat de prognose rond de uitstoot van broeikasgassen onzeker is, vooral doordat moeilijk in te schatten is hoeveel goedkope elektriciteit er in de buurlanden geproduceerd gaat worden en door Nederland wordt geïmporteerd.

Nog meer slecht nieuws: ook de energiebesparing die voor 2020 op 100 PJ – de energie-eenheid petajoule - was gesteld komt niet in zicht. De onderzoekers verwachten dat de besparing op 75 PJ uit zal komen. Nieuwe maatregelen in de energie-industrie en bijvoorbeeld ook in de sociale woningbouw zorgen voor meer besparing (22 PJ) dan verwacht, maar dat effect wordt deels teniet gedaan (15 PJ) door tegenvallers in de glastuinbouw en door problemen met de handhaving van milieuwetten.