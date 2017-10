Michael P. langer in voorarrest in zaak-Faber

Michael P., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de vermissing en dood van Anne Faber, blijft 90 dagen langer in voorarrest. Dat meldt de rechtbank. Vorige week donderdag werd al bekend dat P. langer in beperking zou blijven, de Zeewoldenaar mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Op 10 januari is er een pro-formazitting tegen hem. Tijdens deze zitting wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld.

De verdachte gaf de politie op woensdag 11 oktober informatie over de mogelijke vindplaats van het lichaam van Anne Faber, die sinds 29 september werd vermist. Een dag later werd haar stoffelijk overschot in het bos bij Zeewolde gevonden.

De 27-jarige P., een zedendelinquent, woonde in een forensisch psychiatrische kliniek in Den Dolder. P. werd eerder veroordeeld tot elf jaar celstraf voor verkrachting en afpersing. In de kliniek in Den Dolder werd zijn terugkeer in de samenleving voorbereid.