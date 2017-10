Madrid zet zelfbestuur Catalonië vanaf zaterdag opzij

Het Spaanse kabinet zal zaterdag bijeenkomen om de grondwettelijke procedure te beginnen om de autonomie van Catalonië op te schorten.

Dat heeft een regeringswoordvoerder donderdagmorgen bekendgemaakt.

Het besluit is een reactie op de brief van de Catalaanse leider Puigdemont aan premier Rajoy, die een uur daarvoor bekend was gemaakt. Daarin schrijft Puigdemont: „Als de Spaanse regering volhardt in haar belemmering van dialoog en voortzetting van de repressie, zal het parlement van Catalonië, als het dat opportuun acht, kunnen overgaan om te stemmen over de formele onafhankelijkheidsverklaring”.

Dit bericht wordt aangevuld.