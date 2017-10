Madrid: zaterdag besluit over opschorten zelfbestuur Catalonië

Het Spaanse kabinet zal zaterdag bijeenkomen om de grondwettelijke procedure te beginnen om de autonomie van Catalonië op te schorten.

Dat heeft het bureau van premier Rajoy donderdagmorgen bekendgemaakt. Doel van de zaterdag te nemen maatregelen is „het algemeen belang van de Spanjaarden, waaronder de burgers van Catalonië, te beschermen en de grondwettelijke orde te herstellen in de Autonome Gemeenschap.” Zo’n stap is na 1978, toen de huidige grondwet werd ingevoerd, niet eerder gezet.

Volgens artikel 155 van de grondwet kan de regering in Madrid het bestuur over de autonome regio overnemen als het bestuur daar zijn grondwettelijke verplichtingen niet vervult of handelt op een manier die ernstig in strijd is met het algemeen belang van Spanje. Rajoy onderstreepte dat hij voor zo’n ingrijpende stap de steun heeft van de verschillende politieke partijen.

De procedure hiervoor voorziet in een debat in de Senaat, waar Puigdemont de kans zal krijgen zich te verdedigen. Dit kan naar schatting twee weken duren.

Na het door het Constitutionele Hof verboden referendum van 1 oktober over onafhankelijkheid had Madrid een ultimatum gesteld aan Barcelona: vóór 10 uur vanmorgen duidelijkheid bieden over de vraag of de onafhankelijkheid was uitgeroepen of niet.

Die duidelijkheid is niet gekomen in de brief van de Catalaanse leider Puigdemont aan premier Rajoy die eerder donderdagmorgen openbaar was gemaakt. Daarin verwijt Puigdemont de regering in Madrid gebrek aan bereidheid om te onderhandelen. Hij schrijft in zijn brief dat „het Catalaanse volk op 1 oktober de onafhankelijkheid koos met de goedkeuring van een hoog percentage van zijn kiezers.” Op 10 oktober besloot het Catalaanse parlement de discussie over de betekenis van het referendum op te schorten.

Puigdemont blijft dreigen in zijn brief: „Als de Spaanse regering volhardt in haar belemmering van dialoog en voortzetting van de repressie, zal het parlement van Catalonië, als het dat opportuun acht, kunnen overgaan om te stemmen over de formele onafhankelijkheidsverklaring”.