Tijdelijke opvolger Van der Laan? Kom er maar in, Job!

Nu Amsterdam met een zelden vertoonde warmte afscheid heeft genomen van Eberhard van der Laan rijst de vraag wie hem tijdelijk moet opvolgen. Dagelijks wordt het lijstje met kandidaten langer; maar de naam die je als eerste zou verwachten als kandidaat-waarnemer ontbreekt vooralsnog. Jozias van Aartsen ben ik al tegengekomen als de man die het ambtsketen zou moeten dragen tot er over ongeveer een jaar een nieuwe burgemeester is; ook zijn Bernt Schneiders en Gerdi Verbeet genoemd en heb ik de naam van Boele Staal horen verluiden. Allemaal prima functionarissen natuurlijk, maar wat mij betreft wordt het Job Cohen.

Grootste voordeel van Cohen is zijn ervaring als burgemeester van Amsterdam. Dat deed hij van 2001 tot 2010 dermate goed dat zijn vertrek naar de Haagse politiek kamerbreed werd betreurd in de stad én dat de Nederlandse bevolking in hem de ideale minister-president zag. In een enquête eindigde hij ruim voor Jan Peter Balkenende. Dus ik bedoel maar. Dat hij vervolgens door het ijs zakte als fractievoorzitter van de PvdA laat onverlet dat burgervader Cohen algemeen vertrouwen had genoten.

Het woord burgervader is hier cruciaal. Want laten we eerlijk zijn, zoveel valt er niet te doen voor de man of vrouw die het stadhouderloze tijdperk een jaar moet opvullen. In een stad die draait als een tierelier zal het neerkomen op debatjes leiden in de Stopera en winkelcentra openen. Tenzij natuurlijk… ja, ik moet dat hier vermelden, tenzij het alom gevreesde onze mooie stad aandoet. De kans op een terreuraanslag in Nederland is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid al jaren substantieel. En een kind begrijpt dat terroristen als eerste naar Amsterdam zullen kijken. Londen, Brussel, Berlijn, Parijs… Gebeurt het onverhoopte dan moet er een burgervader/moeder opstaan die in staat is de gemoederen te sussen, het juiste te zeggen, de boel bij elkaar te houden.

Als iemand dat kan, is het Job Cohen.

Hij kent de stad, de veiligheidsdriehoek, de bevolking. Na de moord op zijn kwelgeest Theo van Gogh werd hij eerst uitgefloten, toen toegejuicht en uiteindelijk door Binnenlands Bestuur uitgeroepen tot Beste burgemeester van de afgelopen 25 jaar. Door Time Magazine tot Held van Europa.

Of de nogal ambtelijke locoburgemeester (en aanstaande minister) Kajsa Ollongren voldoende warmte en eenheid zou hebben verspreid vanaf de zeepkist weet ik niet; dat Cohen dat zou doen staat vrijwel vast. Verbinden, boven de partijen staan lijkt altijd zijn tweede natuur te zijn geweest — juist daarom ging hij onderuit als partijleider: slecht in gekissebis en politiek haantjesgedrag. Welke namen er in het overleg tussen de Commissaris van de Koning en de gemeenteraad de komende weken allemaal zullen vallen: die van Cohen hoort daar zeker bij.

De net zeventig jaar geworden Cohen zou ik een geschrokken stad wel toevertrouwen. Een superieure theedrinker die ervoor zorgt dat angst niet overgaat in hysterie, die fatsoen paart aan kennis, moed en evenwicht: kom d’r maar in, Job!

Auke Kok is schrijver en journalist.