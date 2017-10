‘Ik probeer andere mensen blij te maken’

Sisters of Mercy

„Vaak vind ik het wel fijn om enig kind te zijn. Omdat je dan niet de aandacht van je ouders hoeft te delen. Soms gaan we met z’n drieën naar de film, maar dan kunnen we niet naar dezelfde film. Mijn moeder wil animatie of Arthouse; mijn vader en ik willen liever actie, schieten en zo. De laatste tijd verdiep ik me in muziek uit de jaren tachtig. Ik vind vooral Depeche Mode en Sisters of Mercy leuk. Een beetje donkere muziek.”

Loekie Slütter: „Veel meisjes houden van Snapchat en Instagram. Ik lees liever een boek.”. Foto Khalid Amakran Naam: Loekie Slütter (14), Utrecht Zit in: 3 vwo Woont met: moeder en vader Vader: hoofdredacteur tijdschrift Moeder: NT2-docent

Toveren

„Ik hou erg van lezen. Geen romantische verhalen, meer avontuurdingen. Harry Potter vond ik eerst helemaal niets. Vrienden zeiden: je móet dat gaan lezen. Nu vind ik het toch leuk. Dat toveren alleen al. En het is zo mooi uitgewerkt allemaal. In deel 1 staat een naam, je denkt die gaat nooit meer voorkomen. Dat blijkt later dan een groot karakter te zijn. Ik heb heel vaak dat ik zit na te denken wat er nog met een karakter zou kunnen gebeuren. Of wat het verleden van een karakter zou kunnen zijn. Veel meisjes houden van Snapchat en Instagram, dat is niet echt iets voor mij. Ik vind het een beetje zinloos, de hele tijd andermans foto’s bekijken. Ik lees liever een boek.”

Kindercardioloog

„Een tijdje wilde ik dokter worden maar ik denk dat dat moeilijk gaat worden. Het is een hele lange studie. Ik wilde ook kindercardioloog worden. Ik heb zelf een hartafwijking, dat had er wel iets mee te maken. Ik ben eerder moe dan anderen. Soms kan ik in een weekend minder doen dan ik zou willen. Bij scouting laten ze mij niet een vat tillen of een plank. Een keer per jaar moet ik een dag naar het ziekenhuis om alles te controleren. Verder heeft het niet zoveel invloed op mijn leven.”

Denken

„Soms zien mensen mij uit het raam staren en dan denken ze dat ik niets doe. Mijn moeder zegt: je kunt zóveel tijd besparen als je niet zoveel aan die krullen zou draaien. Mensen zien het als dromen, ik zie het meer als denken. Ik heb ook nagedacht over wat het doel is van het leven. Ik denk: om zelf gelukkig te zijn en om anderen gelukkig te maken. Dat ga ik proberen. Gewoon. Andere mensen blij maken door bij ze te zijn.”

Dit zegt haar moeder

„Loekie houdt van nieuwe dingen ontdekken. Binnen de mogelijkheden die er zijn proberen we zoveel mogelijk te doen. Ze kan niet een heel stuk lopen; dan nemen we de fiets. Het is goed dat ze het zelf ook zo ziet: ik ben Loekie en dat is veel meer dan mijn handicaps.”

