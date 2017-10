Commando’s krijgen eigen schiethuis in 2020

Het Korps Commandotroepen (KCT) krijgt een eigen schiethuis met een 360 graden-schietbaan. Het schiethuis wordt in 2020 opgeleverd. Tot die tijd wordt er op een schietbaan op de kazerne in Roosendaal geoefend. Dat schrijft demissionair minister Klaas Dijkhoff van Defensie donderdag aan de Tweede Kamer.

Een 35-jarige instructeur werd vorig jaar dodelijk getroffen bij een schietoefening van het KCT in Ossendrecht. Dat gebeurde op een zogenoemde 360 graden-schietbaan, een opstelling waarbij met houten latjes en linnen doeken kamers zijn nagemaakt. De begeleiding van de oefening was “niet professioneel”, concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid die het incident onderzocht.

Schiethuis ongeschikt

Na het onderzoek bleek dat het schiethuis dat in Ossendrecht voor de oefening werd gebruikt ongeschikt, niet gekeurd en provisorisch was. Alle schietoefeningen op de locatie werden stilgelegd. Alle andere bijzondere schietoefeningen van het KCT met scherpe munitie zoals in schiethuizen werden na het OVV-rapport ook gestaakt. Dat duurt nog wel tot het eind van het jaar verwacht Dijkhoff. Reguliere schietoefeningen gaan wel door. Daar mag met scherp worden geschoten.

Het nieuwe schiethuis komt er na aanbevelingen uit het OVV-rapport. De speciale eenheden hadden namelijk niet hun eigen schiethuis en Defensie was daarom genoodzaakt de baan in Ossendrecht te huren van de politie. Om de komende drie jaar schietoefeningen uit te voeren, wordt dus een tijdelijke schietbaan voor het KCT op de kazerne in Roosendaal geplaatst. Deze baan beschikt over de mogelijkheid om 270 graden-schietoefeningen uit te voeren.