Braziliaanse president Temer mag aanblijven

President Michel Temer van Brazilië lijkt opnieuw te ontkomen aan vervolging in een corruptiezaak. Een speciale commissie in het Braziliaanse Huis van Afgevaardigden besloot woensdagavond lokale tijd dat hij zich niet hoeft te verantwoorden in de rechtszaal, meldt Reuters. Deze zomer werd Temer aangeklaagd op verdenking van afpersen en het belemmeren van de rechtsgang.

Van de 65 Afgevaardigden in de commissie stemden er woensdag 39 tegen het voorstel om Temer tijdelijk af te zetten en te vervolgen. Volgende week volgt nog een stemming in het gehele Huis van Afgevaardigden. Alleen als een tweederde van de 513 leden dan instemt met het voorstel kan Temer alsnog worden vervolgd.

Tot hij president werd, was Michel Temer een onzichtbare speler. Tegenstanders vergeleken hem met de butler uit een horrorfilm

De verwachting is niet dat het zover komt. Eerder dit jaar werd Michel Temer ook al in staat van beschuldiging gesteld in een ander corruptieschandaal en toen blokkeerde het Braziliaanse Congres de vervolging. De partijen in de regering van Temer bezitten bijna tweederde van de zetels in het Huis van Afgevaardigden.

Grootste corruptiezaak ooit

De 77-jarige Temer werd vorige maand door de hoogste aanklager genoemd als een van de betrokkenen in de grootste Braziliaanse corruptiezaak ooit. De Braziliaanse president zou een getuige hebben omgekocht en zijn partij (PMDB) zou voor tientallen miljoenen euro’s aan smeergeld hebben aangenomen. Volgens justitie opereerde Temer als voorman van PMDB in zekere zin als leider van een criminele organisatie.

De zaak waarin Temer wordt verdacht, Operatie Lava Jato (Wasstraat), draait om het semi-staatsbedrijf Petrobras. Vanuit het olieconcern zou geld zijn weggesluisd naar politici, die in ruil daarvoor grote opdrachten toekenden aan een aantal bouwbedrijven. De affaire kwam drie jaar geleden aan het licht. Sindsdien zijn ruim honderd politici en hoge functionarissen veroordeeld vanwege betrokkenheid.

Overigens is Temer, zelfs als het hele Huis tegenstemt, niet definitief veilig voor vervolging. Als zijn termijn als president er begin 2019 op zit, kan het alsnog tot een proces komen vanwege betrokkenheid bij de corruptieaffaire.