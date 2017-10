Arrestatiebevel tegen vicepresident Iraaks-Koerdistan

Een rechtbank in Bagdad heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de vicepresident van de Koerdische Autonome Regio in Irak. Dat meldt persbureau AP. Kosrat Rasul Ali wordt beschuldigd van het beledigen van het Iraakse leger. Hij zei, nadat Iraakse troepen afgelopen maandag de regio Kirkuk binnenvielen, dat ze de provincie “bezetten”.

Volgens AP is de kans klein dat Ali daadwerkelijk wordt opgepakt, omdat federale rechtbanken geen uitvoerende macht hebben in Iraaks-Koerdistan. Het is echter wel een stap die aangeeft hoe hoog het conflict tussen de centrale regering in Bagdad en de regioregering van de Koerden is opgelopen.

Op 25 september werd in Iraaks-Koerdistan een referendum gehouden over onafhankelijkheid. Een meerderheid van de inwoners sprak zich uit voor afscheiding van Irak, maar Irak beschouwde het referendum als illegaal.

Referendum

Troepen van het Iraakse leger namen samen met door Iran gesteunde milities maandag Kirkuk in, dat rijk is aan olie en waar de Koerden een historische claim op leggen. Officieel behoort de stad echter niet tot de Koerdische Autonome Regio. Dat het referendum over onafhankelijkheid ook in Kirkuk werd gehouden, was tegen het zere been van Bagdad.

De troepen stuitten niet op al te veel weerstand, waarschijnlijk door onderlinge verdeeldheid van de peshmerga - Koerdische strijders. Een deel is trouw aan de KDP van de Koerdische president Barazani, een ander deel aan de PUK van oud-president Talabani van Irak.

Dat is ook de partij van Kosrat Rasul Ali. De PUK heeft betere banden met Bagdad dan de KDP en zou hebben willen toestaan dat de presidentiële garde toegelaten zou worden tot de regio. Nadat de KDP dat weigerde, besloot Bagdad tot een invasie.

Olie

Koerdische troepen veroverden Kirkuk in 2014, nadat Iraakse troepen op de vlucht sloegen voor terreurgroep Islamitische Staat (IS). Daarbij namen ze de export van olie in eigen handen. Via een pijpleiding loopt de olie direct naar Turkije. De velden rond Kirkuk zijn goed voor zo’n 10 procent van de Iraakse olieproductie.

Bij de inname van Kirkuk namen Iraakse troepen ook belangrijke olievelden in de regio in. Volgens het ministerie van Olie van Irak duurt het nog zeker tot zondag voordat de olieproductie weer op het niveau is van voor de inname. De Koerden zouden apparatuur hebben verwijderd, waardoor de oliewinning zou zijn gezakt.

Volgens de regioregering van Iraaks-Koerdistan zijn sinds maandag honderdduizend Koerden Kirkuk ontvlucht. Een deel van hen zou naar de Koerdische steden Erbil en Sulaimaniya zijn vertrokken.