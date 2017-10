30 maanden cel voor mishandeling homostel

Mamadou D. is donderdag door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot 30 maanden cel voor het mishandelen van twee mannen in oktober 2016. Ook moet hij een schadevergoeding van ruim 8.000 euro betalen. Het Openbaar Ministerie (OM) had vier jaar geëist tegen D.

De twee homoseksuele mannen (52 en 55) werden mishandeld toen zij na een feestje op de scooter onderweg naar huis waren. Toen het stel van de pont over de rivier het IJ af wilde rijden, werden zij uitgescholden en in elkaar geslagen. Een van de slachtoffers liep bij de mishandeling een schedelbreuk op.

Homootje

Volgens de rechtbank kon niet vast worden gesteld of het om homogerelateerd geweld ging. Volgens getuigen noemden de daders hun slachtoffers voorafgaand aan de mishandeling “homootje” en “homo”, maar de slachtoffers hebben verklaard dat hun dit is ontgaan.

Van de mishandeling worden nog twee mannen verdacht. Een van deze verdachten wordt door het OM verantwoordelijk gehouden voor poging tot doodslag, hij moet nog voor de rechter verschijnen. Over de vervolging van de derde verdachte moet het OM nog een beslissing nemen.

Hand in hand

In 2016 haalde Nederland het wereldnieuws vanwege een ander incident dat met homogeweld te maken zou hebben. In april werden twee homo’s in Arnhem mishandeld, waarna de actie #allemannenhandinhand werd gestart. Veel mannen, waaronder politici, lieten zich hand in hand fotograferen om aandacht te vragen voor geweld tegen homoseksuelen.