Xi Jinping: China is in 2050 een moderne, socialistische macht

Een nieuw tijdperk voor socialisme met Chinese karakteristieken. Zo kondigde de Chinese president Xi Jinping de toekomst van zijn land aan in een 3,5 uur durende toespraak in de Grote Hal van het Volk in Beijing. Hij opende daarmee de 19de editie van het Partijcongres, dat eens in de vijf jaar gehouden wordt.

China zal geen andere politieke systemen kopiëren, zei Xi, maar het eigen systeem uitbouwen tot een ‘moderne, socialistische macht’ in 2050. Om mogelijke buitenlandse kritiek in de kiem te smoren voegde hij daaraan toe dat China „altijd zal werken aan wereldvrede, en bij zal dragen aan wereldwijde ontwikkeling en internationale orde”.

Xi waarschuwde dat China niet zal accepteren dat het grondgebied kwijtraakt. Daarmee refereerde hij aan Hongkong en aan de provincies Xinjiang en Tibet. Dat hij wel specifiek Taiwan noemde, dat zichzelf als apart land beschouwt, mag worden gezien als waarschuwing aan het adres van de Taiwanese president Tsai Ing-wen.

Xi wil dat China niet alleen politiek maar ook economisch internationaal een grote speler blijft. Private ondernemingen moeten op een ‘gezonde manier’ kunnen groeien, aldus de president. „De deuren zullen verder open gaan.” Hij beloofde in zijn toespraak dat meer mensen zullen profiteren van de groeiende welvaart.

De term socialisme met Chinese karakteristieken wordt al langer door de Chinese Communistische Partij gebruikt. In economische context slaat de term op de Chinese centraal geleide markteconomie.

Met naast zich de vorige presidenten Hu Jintao en de 91-jarige Jiang Zemin, stond president Xi aan de top van een sterke partij. Hij riep alle partijleden op om te denken „in grote lijnen” en het leiderschap te volgen.

Correctie (18 oktober 2017): In een eerdere versie werd gesproken over het Volkscongres, waar Partijcongres bedoeld werd. Dit is aangepast.