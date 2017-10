Een ingestorte reus met een bebloede stomp waar ooit een hoorn zat. Deze zwarte neushoorn is één van de vele neushoorns die gestroopt zijn voor hun hoorn. De stier stierf niet gelijk toen hij werd geschoten, maar vluchtte nog een eindje en zakte door zijn knieën voordat stropers het dier afmaakten met een schot door zijn kop. Er zijn minder dan 3.000 zwarte neushoorns over in het wild. De Zuid-Afrikaanse fotograaf Brent Stirton won de fotowedstrijd met deze foto, en mag zich nu Wildlife Photographer of the Year 2017 noemen.

Foto Brent Stirton/Wildlife Photographer of the Year