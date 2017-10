Leuk dat The Rolling Stones weer eens voor het laatst door Europa toerden. Ze deden nu ook de provincie. Dan krijg je van die taferelen als afgelopen weekeinde in mijn geboorteplaats Arnhem, waar ze het eigen minderwaardigheidscomplex ongewild benadrukten door net iets te enthousiast te gaan doen. De plaatselijke bakker ging tongpoucen in plaats van tompoucen maken, er werd een glijbaan in de vorm van een tong neergezet en de nieuwbakken burgemeester Ahmed Marcouch filmde zich een slag in de rondte om op de sociale media te laten merken dat hij er natuurlijk ook bij was in het stadion in zijn stad.

Bij De Gelderlander was een journalist vrijgemaakt om het Twitteraccount van Mick Jagger in de gaten te houden, hetgeen leidde tot de ene na de andere scoop. Mick Jagger bezocht een kasteel in Ruurlo en schreef in het gastenboek dat hij het een mooi kasteel vond! Mick Jagger zat in Amsterdam (vlak bij Arnhem) in een rondvaartboot en het allermooiste: tijdens het concert feliciteerde Mick Jagger Vitesse met het winnen van de KNVB-beker en zei hij dat Arnhemse Meisjes (de koekjes) de lekkerste zijn.

Ter geruststelling: Mick Jagger wist amper wat hij uitkraamde. De zinnen waren hem ingefluisterd door ‘een betrokken Arnhemmer’. Ene Bob Roelofs, wist De Gelderlander, de man werd meteen opgezocht voor een interview. Bob trok er zijn trouwpak voor aan en poseerde zo losjes mogelijk voor de fotograaf op een hekje bij Sonsbeekpark. Hij vertelde dat hij Mick Jagger ‘helaas’ niet zelf had mogen ontmoeten maar dat hij op verzoek van de directeur van Gelredome zes highlights over de stad had ingesproken op een bandje. Jammer dat Mick Jagger zijn suggestie om ‘Tjakka’ – een verwijzing naar Arnhemmer Emile Ratelband – te zeggen niet overnam, maar daar stond tegenover dat de zanger wel het refrein van Heb je even voor mij van Frans Bauer (de tekst daarvoor is geschreven door Arnhemmer Emile Hartkamp) had gezongen op zijn hotelkamer om Arnhem te bedanken.

Bob, die dacht dat hij aan citymarketing had gedaan, was daar trots op.

Dat filmpje van Mick Jagger die Frans Bauer zong, ging viral op de sociale media. Er waren er die dachten dat Mick Jagger seniel geworden was, maar dat is niet zo. Hij was gewoon een dagje in Arnhem geweest, een stad waar ze als ze de eigen highlights moeten opsommen niet verder komen dan Heb je even voor mij en ‘Tjakka’, omdat de plaatselijke dorpsgek met die kreet beroemd is geworden.

In die stad ben ik geboren. Als ze me nog ooit vragen of ik daar iets aan heb overgehouden, zal ik ze vertellen over Bob Roelofs en wat hij Mick Jagger heeft laten doen.