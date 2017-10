Shell-bestuurder opgestapt wegens fraudebeschuldiging

Shell-bestuurder Guy Elliott is per direct opgestapt bij Shell wegens verdenkingen van fraude in de tijd dat hij financieel topman was van het mijnbouwbedrijf Rio Tinto in Mozambique. Dat bericht persbureau Bloomberg.

Volgens de Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft Elliott samen met de toenmalig Rio Tinto-topman Tom Albanese onder andere gesjoemeld met boekhoudregels. Ook zouden ze investeerders hebben misleid door kolenreserves beter voor te spiegelen. Rio Tinto nam in 2011 Riversdale Mining over voor 3,7 miljard dollar. Dat mijnbouwbedrijf had verschillende kolenconcessies in Mozambique. In 2014 werd Riversdale echter alweer verkocht voor slechts 50 miljoen dollar. Rio Tinto verloor daardoor enorm veel geld en moest de afgelopen jaren geld ophalen met leningen.

Elliott was cfo bij Rio Tinto van 2002 tot 2013. De SEC klaagde de twee dinsdag aan voor fraude. De beurswaakhond wil dat Elliott en Albanese de bedragen die ze door de fraude hebben gekregen, terugbetaalt aan benadeelden en wil hen verbannen van het bekleden van functies als bestuurders of directeur in de publieke sector. In een verklaring zei de SEC:

“De topmannen van Rio Tinto hebben hun bestuurlijke plichten verzaakt door voor hun bestuur, de accountant en investeerders te verbergen dat een miljardentransactie, die zij hebben afgesloten, een grote mislukking was. Ze hebben alleen hun eigen carrière proberen te redden.”

Zowel Elliott als Albanese hebben de beschuldigingen weersproken en ook Rio Tinto liet weten dat als “alle feiten worden gewogen de beweringen ongegrond zullen blijken”.

Shell heeft overigens laten weten dat als Elliott vrijuit gaat in de zaak hij terug kan keren bij het olie- en gasconcern. Elliott, die ongeveer zeven jaar actief was voor Shell, krijgt ruim anderhalve ton mee aan salarissen en toeslagen.