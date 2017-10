Schouten en Slob CU-ministers in Rutte III

De ministersposten van de ChristenUnie zijn bekend. Carola Schouten wordt vicepremier en minister van Landbouw, Voedselkwaliteit en Regio. Zij krijgt een eigen departement en een eigen secretaris-generaal, aldus een betrokkene, waardoor het aantal ministeries toeneemt van elf naar twaalf. Nu is Landbouw onderdeel van het ministerie van Economische Zaken.

Arie Slob wordt de tweede minister van het departement van Onderwijs. Hij krijgt het primair en voortgezet onderwijs onder zijn hoede. Ook zal hij gaan over het mediabeleid, zeggen betrokkenen bij de formatie. Slob was tot twee jaar geleden fractievoorzitter van de ChristenUnie.

Schouten (1977) is sinds 2011 Tweede Kamerlid. Zij was naast partijleider Gert-Jan Segers onderhandelaar voor het regeerakkoord van Rutte III. Schouten groeide op een boerderij in Noord-West Brabant. Ze woont in Rotterdam.

Slob (1961) was jarenlang leraar geschiedenis en maatschappijleer in Zwolle. Als Tweede Kamerlid (sinds 2001) hield hij zich ook met onderwijs bezig. Hij is nu directeur van Historisch Centrum Overijssel.

De CU krijgt in Rutte III ook nog een staatssecretaris. Wie dat wordt, is nog onbekend.

De Jonge vicepremier CDA, Dekker naar VenJ

Eerder bevestigden bronnen rond de formatie dat Hugo de Jonge de CDA-vicepremier wordt in Rutte III. De Jonge wordt ook minister van Ouderenzorg en is nu wethouder in Rotterdam. De Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren wordt waarschijnlijk vicepremier voor D66.

Ank Bijleveld (CDA), nu commissaris van de koning in Overijssel, krijgt het departement van Defensie. Jurist Ferdinand Grapperhaus is voor het CDA de beoogde minister van Justitie, al wil zijn partij dat nog niet bevestigen. VVD’er Sander Dekker krijgt als minister van Veiligheid de politie onder zijn hoede. Eerder werd duidelijk dat het Eerste Kamerlid en McKinsey-partner Wopke Hoekstra minister van Financiën wordt.