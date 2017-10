Refresco begint overnamegesprekken met PAI

Sappenproducent Refresco is gesprekken over een mogelijke overname gestart met de Franse investeerder PAI Partners. Eerder maakte de Rotterdamse sap- en frisdrankbottelaar bekend een voorwaardelijk bod te hebben ontvangen, maar woensdag schrijft Refresco in een persbericht daadwerkelijk in gesprek te zijn met de Franse investeerder.

PAI bood begin oktober 19,75 euro per aandeel Refresco, wat neerkomt op 1,6 miljard voor hele bedrijf. Zowel de directie als de raad van toezicht van Refresco hebben naar het voorstel gekeken. Sindsdien is er onderhandeld over “financiële en niet-financiële voorwaarden”. Refresco schrijft dat er meer informatie komt “wanneer dat nodig is”.

Eerste ongevraagde bod in april afgewezen

In april kwam PAI voor het eerst met een ongevraagd bod van 1,4 miljard euro. Dat werd door Refresco resoluut afgewezen. Ook zei de bottelaar op dat moment geen interesse te hebben in verdere gesprekken.

In de nasleep van het eerste bod waren beleggers positief over de interesse van PAI in Refresco. Kort na het eerste bod steeg de marktwaarde met meer dan tien procent. Refresco heeft zo’n 5.500 werknemers en in 2016 een omzet van 2,1 miljard euro. Dat jaar produceerde het Rotterdamse bedrijf zo’n 6,5 miljard liter sap, frisdrank en water. Refresco staat sinds de zomer van 2015 genoteerd aan de Amsterdamse beurs.

PAI is een belangrijk Frans private-equityhuis en onder meer eigenaar van het Nederlandse recreatiebedrijf Roompot Vakanties. Eerder maakte het onderdeel uit van de zakenbank Paribas. Er werken in totaal zestig mensen voor het investeringsbedrijf.