Portugese minister van Binnenlandse Zaken treedt af om bosbranden

De Portugese minister van Binnenlandse Zaken Constanca Urbano de Sousa treedt af om de dodelijke bosbranden die afgelopen week in het midden en in het noorden van het land woedden. Bij de branden zijn tientallen mensen om het leven gekomen.

De Sousa kondigde haar vertrek woensdag aan. De Portugese premier, de centrum-linkse António Costa, is akkoord gegaan met haar aftreden. De regering kreeg de afgelopen dagen veel kritiek. De hulpdiensten zouden te traag reageren op de brand, iets wat na grootschalige bosbranden in juni ook al geopperd werd.

De verschillende vuren ontstonden afgelopen weekend en breidden zich snel uit, daarin gestuwd door een combinatie van droogte na een warme zomer en de harde wind door orkaan Ophelia. De Portugese brandweer kreeg bij het blussen hulp van Marokko en Spanje. Inmiddels tellen de autoriteiten minstens 41 doden. Ook in de aan Portugal grenzende Spaanse regio Galicië was brand. Daar kwamen zeker vier mensen om het leven.

Inmiddels heeft de brandweer de brandhaarden onder controle, meldt de BBC.

Dodelijk jaar

Het is de tweede keer in korte tijd dat Portugal opgeschrikt wordt door bosbranden. In juni vielen in het land al ruim zestig doden door snel uitbreidende vuren. Branden komen elk jaar in Portugal voor, maar niet eerder kwamen daarbij zoveel mensen om het leven als in 2017.

Volgens een onderzoek naar alle branden in Zuid-Europa tussen 1996 en 2010 worden negen op de tien veroorzaakt door menselijk handelen. In het midden en het noorden van Portugal en in Galicië zijn veel eucalyptusbomen aangeplant voor de papierindustrie. Dit is een boomsoort die zeer brandbaar is. De verdenking is dat sommige branden worden aangestoken om de papierprijs te drukken.