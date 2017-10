Misdaadjournalist Paul Vugts ondergedoken

Misdaadjournalist Paul Vugts is op dringend advies van de politie ondergedoken. Het Parool schrijft woensdag dat autoriteiten “gedetailleerde informatie” hebben over dreiging vanuit het criminele milieu.

De journalist zou gevaar lopen vanwege zijn publicaties in de krant en een recent geschreven boek over de Nederlandse onderwereld. Vugts verblijft sinds vorige week op een geheime locatie.

Er zijn beveiligingsmaatregelen getroffen en de afdeling Zware Criminaliteit van de recherche onderzoekt de situatie. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de journalist is ondergedoken en zegt dat er “passende maatregelen” zijn genomen. Vugts reageert tegenover zijn werkgever Het Parool:

“Dit is voor mijzelf en mijn naasten een heel vervelende situatie, maar ik blijf doen wat ik doe, ook al zijn de omstandigheden nu lastiger.”

Vugts schreef meerdere boeken en staat bekend om zijn werk over Nederlandse onderwereld. Onlangs verscheen zijn laatste werk Afrekeningen. Daarin behandelt hij de recente liquidatiezaken in het Amsterdams-Marokkaanse criminele milieu. Onder meer vanwege dat werk zou Vugts nu gevaar lopen.

Als een zware crimineel met hem wil praten, spreekt misdaadverslaggever Paul Vugts het liefst af in een hippe koffietent. Lees het interview: Aan de zijlijn van de onderwereld

Eerder dit jaar zei Vugts in een interview met NRC geregeld bedreigd te worden. Vugts: “Ik heb nog nooit iets gedaan of gelaten naar aanleiding van bedreigingen. Vaak gaat het weer over; soms bemiddelt een advocaat, soms heb ik direct contact.”