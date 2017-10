Ook hoofd van Amazon Studios weg na beschuldigingen van misbruik

Voor de tweede keer in korte tijd is een hoge functionaris van een Amerikaanse filmproductiemaatschappij opgestapt wegens beschuldigingen van seksuele intimidatie. Roy Price, die Amazon Studios leidde, heeft dinsdag ontslag genomen.

Vorige week verklaarde Isa Dick Hackett, een vrouwelijke producer met wie Price eerder samenwerkte, tegenover The Hollywood Reporter dat ze in 2015 ongepast door de studiobaas benaderd was. Tijdens een taxirit zou Price tegen haar over zijn penis zijn begonnen. Toen ze later op een feestje waren, schreeuwde hij volgens haar “anale seks!” in haar oren.

The Man in the High Castle

In reactie op deze beschuldigingen legde Price vorige week zijn werk tijdelijk neer. Hackett produceerde voor Amazon Studios The Man in the High Castle, de goed ontvangen serie over het gelijknamige boek van sciencefiction-schrijver Philip K. Dick - tevens Hacketts vader.

Het relaas van de producer volgt op het schandaal rond filmstudiobaas Harvey Weinstein. In verschillende Amerikaanse media vertelden actrices en oud-medewerkers door hem aangerand of zelfs verkracht te zijn.

‘Dat was de cultuur toen’

In een verklaring zei Weinstein dat hij met zijn gedrag veel pijn heeft veroorzaakt, zonder op specifieke aantijgingen in te gaan. “Ik groeide op in de jaren zestig en zeventig, toen er andere gedragsregels waren”, schreef hij naar The New York Times. “Dat was de cultuur toen.”

Hij ontkent vrouwen zonder toestemming tot seks te hebben gedwongen. The Weinstein Company, de filmproductiemaatschappij die hij oprichtte met zijn broer Bob, heeft hem ontslagen. Ook is hij uit de organisatie achter de Oscar-filmprijzen gezet. De politie in New York en Londen zijn een onderzoek naar hem gestart.

In de nasleep van de verhalen over Weinstein zijn vrouwen over de hele wereld hun eigen ervaringen met seksuele intimidatie of seksueel geweld gaan delen op sociale media onder de hashtag #metoo.