‘Ook berekeningen rapport Schiphol onderzocht’

Naast het rapport over de aanvliegroutes van Lelystad Airport wordt ook de milieueffectrapportage (MER) van Schiphol nog eens onderzocht op rekenfouten. Het rapport over Schiphol kon daardoor afgelopen maandag niet worden gepresenteerd aan de Omgevingsraad. Dat meldt de NOS op basis van een brief van demissionair staatssecretaris Dijksma (PvdA) aan Schiphol en de Omgevingsraad.

De MER toont aan wat de milieueffecten zijn van de geplande uitbreiding van Schiphol, en wordt als basis gebruikt om te bepalen tot hoe groot de luchthaven na 2020 kan groeien. Omwonenden vrezen dat een verdere toename van het aantal vluchten op Schiphol zal zorgen voor meer geluidsoverlast. De luchthaven zelf betwist dit.

‘Meer overlast, maar ook meer groei mogelijk’

In de brief geeft Dijksma aan dat er te grote verschillen zitten in een ouder rekenmodel en de nieuwe Europese manier van berekenen, het zogenoemde “modelDoc29″. Dit model zou de overlast van vliegtuigen beter kunnen vaststellen. Het ministerie wil daarom nog eens kritisch naar de berekeningen kijken voordat het de definitieve uitkomst presenteert.

Het is niet de eerste keer dat het misgaat bij het berekenen van een MER. Vorig jaar werd ook al een foutief Nederlands model gebruikt om de effecten van verdere groei van Schiphol te berekenen.