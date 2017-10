Nalatenschap Jan Wolkers waarschijnlijk naar Leiden

Museum De Lakenhal en de Universiteit Leiden willen de nalatenschap van kunstenaar en schrijver Jan Wolkers (1925-2007) aankopen. Daarmee zou de oude wens van Wolkers en zijn echtgenote Karina in vervulling gaan, schrijven de instellingen woensdag.

“Door deze aankoop blijft het werk van een van Nederlands belangrijkste en meest veelzijdige kunstenaars van na de Tweede Wereldoorlog behouden en beschikbaar voor expositie, onderwijs en onderzoek”, melden De Lakenhal en de Universiteit Leiden in een gezamenlijk persbericht. Beide instellingen nemen een jaar de tijd om de financiering rond te krijgen. Hoeveel geld ermee gemoeid is, is niet bekendgemaakt.

Achttien kunstwerken

De Lakenhal hoopt achttien beeldende kunstwerken van Jan Wolkers over te nemen. “Het betreft onder meer Wolkers’ vroegste figuratieve werk, de geometrisch-materiële reliëfs van begin jaren zestig, de meer conceptuele, experimentele assemblages van de jaren zeventig en het eerste ‘lichtschilderij’ (1988)”, schrijft De Lakenhal.

Op dit moment heeft het museum in Leiden drie werken in bezit. De laatste grote overzichtstentoonstelling van Wolkers’ werk was in 2008 in De Lakenhal, samengesteld door Rudi Fuchs.

Honderden brieven

De Universitaire Bibliotheken Leiden, onderdeel van de Universiteit Leiden, is van plan om de volledige literaire nalatenschap van Wolkers aan te kopen. Dit omvat onder meer honderden brieven, dagboeken, aantekeningen en drukproeven. “Een belangrijk deel van het materiaal is gerelateerd aan literair werk als Kort Amerikaans, Een roos van vlees, Terug naar Oegstgeest, De walgvogel, De doodshoofdvlinder en de vroege verhalenbundels”, meldt de Universiteit Leiden.

“Ik verwacht dat de opleidingen Nederlands en Kunstgeschiedenis grote belangstelling zullen tonen voor de nalatenschap van Wolkers”, zegt Kurt De Belder, directeur van Universitaire Bibliotheken Leiden. Het nieuws wordt nu bekendgemaakt omdat het donderdag precies tien jaar geleden is dat Wolkers overleed.

Oegstgeest

Wolkers werd geboren in Oegstgeest - een paar kilometer van Leiden - en bracht daar ook zijn jeugd door. Als tiener legde hij de natuur in en rondom Leiden vast in tekeningen, aquarellen en schilderijen. Karina Wolkers:

“Leiden is de stad waar Jan Wolkers als kunstenaar geboren is. Het spreekt vanzelf dat de tekeningen, schilderijen, beelden en manuscripten die hij in vijfenzestig jaar gemaakt heeft weer terugkeren naar Leiden. Daarmee is de cirkel van zijn kunstenaarsleven voltooid.”

Ook volgens Meta Knol, directeur van museum De Lakenhal, hoort Wolkers’ nalatenschap thuis in Leiden:

“Er is geen betere eindbestemming voor deze nalatenschap denkbaar dan de stad Leiden, die Wolkers als jongen al inspireerde om nieuwe werelden te verkennen, waar hij als kunstenaar zijn eerste solotentoonstelling had en waaraan hij uiteindelijk voor eeuwig zijn hart zou verpanden. We zijn bijzonder blij dat wij nu de kans krijgen om deze kerncollectie te verwerven.”

De gemeente Leiden zou overwegen om financieel bij te dragen.