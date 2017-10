Minister-president Saksen treedt terug na winst AfD

De Saksische minister-president Stanislaw Tillich zal zich niet kandidaat stellen om herkozen te worden als partijleider van het CDU in de Duitse deelstaat. Volgens Duitse media heeft de conservatieve politicus daarmee zijn verantwoordelijkheid genomen voor de recente nederlaag van de christendemocraten tijdens de Bondsverkiezingen. De extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) won toen nipt de meeste stemmen in Saksen.

De 58-jarige Tillich zegt zelf dat hij de leiding wil overdragen aan “jongere handen”. Daarom zal hij zich niet kandidaat stellen tijdens een CDU-congres in december. De Saksische partijsecretaris Michael Kretschmer is voorgedragen als zijn opvolger.

Tijdens de Bondsdagverkiezingen op 24 september behaalde de AfD 27 procent van de stemmen in Saksen. Dat was 0,1 procent meer dan het CDU, de partij van de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Tillichs voorganger Kurt Biedenkopf hield de Saksische minister-president medeverantwoordelijk voor het slechte resultaat.

Kritiek op Merkel

In een verklaring zegt Tillich dat er voor de toekomst van Saksen “nieuwe antwoorden” nodig zijn en dat de partij “moed” zal moeten tonen om een nieuwe koers te vinden. Tillich was sinds 2008 partijleider in Saksen.

Onlangs bekritiseerde Tillich de koers van Merkel. Hij was het onder meer niet eens met de vluchtelingenpolitiek van het CDU. Deze zou conservatieve kiezers in de handen van de AfD hebben gedreven.