Man verdacht van moord op meisje uit Hoogeveen

De 46-jarige man die zich zaterdagavond bij een politiebureau in Assen meldde met een dood 12-jarig meisje in zijn auto, wordt verdacht van moord of doodslag. Het Openbaar Ministerie maakte dat woensdag bekend. De man werd eerder alleen verdacht van betrokkenheid bij de dood van het kind.

Het voorarrest van de man is met twee weken verlengd. Volgens regionale media was de man de stiefvader van het meisje en had hij een zedenverleden, maar een politiewoordvoerder ontkent deze beide beweringen. Wel is hij een bekende van de moeder.

Zaterdagavond rond half acht kwam de man met het dode meisje in zijn auto bij het politiebureau aangereden. Hij zocht contact met de agenten en ging daarna met ze mee naar buiten. Hij werd vervolgens direct aangehouden.

Voorarrest van de man die zich zaterdagavond met het dode meisje bij het politiebureau in Assen meldde, is met 14 dagen verlengd (1/2). — OM Noord-Nederland (@OM_NoordNL) October 18, 2017