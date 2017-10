Lid kiescommissie Kenia stapt op en vlucht

Roselyn Akombe, een vooraanstaand lid van de Keniaanse kiescommissie, is woensdag opgestapt. In een interview met de BBC zegt ze dat de uitkomst van de aankomende presidentsverkiezingen van 26 oktober niet geloofwaardig zullen zijn. “Absoluut niet”, aldus Akombe. Omdat ze vreest voor haar leven, is ze gevlucht naar New York.

Akombe zegt dat personeel van de kiescommissie onder druk staat. Dat zou gehaast en onduidelijk geïnstrueerd worden. Ook de angst voor aanvallen van demonstranten in delen van het land zorgt voor onrust onder het personeel. Ze roept vanuit New York andere leden van de kiescommissie op om zich uit te spreken, ondanks de angst voor repercussies.

Begin augustus waren er presidentsverkiezingen in Kenia. Na een paar dagen bleek dat de zittende president Kenyatta de meeste stemmen had gekregen. De oppositie onder leiding van tegenkandidaat Raila Odinga erkende de uitslag echter niet. Volgens hen was er gefraudeerd. Odinga stelde dat hackers de verkiezingsuitslag hebben gemanipuleerd door in te breken in computers van de kiescommissie.

‘Aanslag op de democratie’

Odinga, die corruptie in het land wil bestrijden, noemde de uitslag in een televisieoptreden “een aanslag op onze democratie”. Ook braken er rellen uit, na het nieuws dat Kenyatta zeer waarschijnlijk gewonnen had.

De oppositie vocht de verkiezingsuitslag aan bij het Keniaanse hooggerechtshof. Dat oordeelde dat de kiescommissie geen eerlijke stembusgang had georganiseerd. Er hadden zich zoveel onregelmatigheden voorgedaan, dat de uitslag ongeldig werd verklaard. Amnesty International en Human Rights Watch meldden eerder dat 67 aanhangers van de oppositie zijn omgekomen sinds de herverkiezing van Kenyatta.

Doden bij onlusten

Bij de frauduleuze stembusgang in 2007 leidde dat tot twee maanden van onlusten met meer dan duizend doden en een half miljoen ontheemden, schreef onze correspondent Koert Lindijer:

De situatie nu begint te lijken op die periode: toen moesten er buitenlandse vredesstichters aan te pas komen om de kemphanen tot concessies te dwingen.

Bij de verkiezingen van 2013 vielen de computersystemen uit waarmee de stemmen geteld moesten worden. Er volgde een handmatige telling. Oppositieleider Odinga eiste daarom dit keer dat er geteld zou worden via een volledig veilig systeem. De computerexpert die dit moest garanderen, Chris Musando, werd eind juli gemarteld en vermoord.